Шпигували за «центрами прийняття рішень»: СБУ затримала зрадників у трьох областях (фото)

Служба безпеки знешкодила групу агентів фсб, які шпигували за «центрами прийняття рішень» у трьох регіонах України. Загалом затримано три зрадники та встановлено їхнього російського «куратора».

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до $550 на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи».

Так, на Вінниччині місцевий житель намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього він проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

У Дніпропетровській області викрито агента фсб із позивним «Грім». Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.

Для збору розвідінформації він діяв «за легендою» безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

В Одесі зрадник вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Для цього він намагався «в темну» використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.

Також зловмисник мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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