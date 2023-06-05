Привітання з Днем журналіста 2023: вірші та картинки

День журналіста відзначається згідно з Указом Президента від 25 травня 1994 року щорічно 6 червня. Саме в цей день 1992 року Спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ.
Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання та побажання до свята!
Привітання з Днем журналіста 2023
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Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
З днем журналіста!
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Картинки з Днем журналістаПривітання з Днем журналіста 2023
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Шановні журналісти!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.
Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя і здоров’я на довгі-предовгі літа.
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Журналісти – особливий народ,
Весь час прагнуть пробитися вперед,
Аби першими все знати
І в журналі написати.
Я, вас, колеги, вітаю
Новин гарячих вам бажаю,
Бажаю цікавих тем,
У всіх справах удачі всім!
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Що найкраще побажати журналісту в його професійне свято? Справжній журналіст прагне до сенсації. Успішний журналіст знаходить не одну сенсацію. Тож нехай кожен матеріал, що вийшов з-під твого пера, стане справжньою сенсацією!
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Вірші з Днем журналіста
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Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
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Привітання з Днем журналіста 2023
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З нагоди професійного і свята – Дня журналіста.
Миру і добра, злагоди і достатку зичимо Вам, шановні друзі, натхнення та творчих звершень у вашій благородній діяльності. Нехай Ваша праця завжди знаходить любов та повагу в серцях людей.
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Висвітлює життя народу ясно,
Яскраво відображає часу плин,
Навіть у тих місцях, де так небезпечно
Нам не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
Журналіста день – нехай же вам
Яскраве світло дорогу висвітлює,
Як маяк далекий кораблям.
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Привітання з Днем журналіста 2023
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У цей чудове професійне свято хочеться побажати головного: нехай і без того одна з найцікавіших робіт у світі стане ще більш захопливою та приємнішою! Нехай кожен день тебе оточують позитивні події, а ще добрі люди. Більше таких важливих для журналіста якостей, як сміливість, завзятість і навіть нахабність. І нехай твоє життя не обмежується улюбленою роботою. З днем журналіста тебе!
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Статті напишеш ти легко,
Інтерв’ю візьмеш ти без клопоту.
Здобудеш нам ти інформацію будь-яку,
Дуже важливу і не просту.
А сьогодні для тебе ж свято,
Організувати тобі ми можемо танці.
Спілкування з людьми – запорука успіху,
Тобі бажаємо багато радості і сміху.
Нехай кар’єра вгору по сходах йде,
Удачу за руку нехай за собою веде.
Ти на своїй роботі як артист,
Вітаємо тебе, великий журналіст!
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Вітаю всіх журналістів України з вашим професійним святом! Хочу висловити вам свою вдячність і сказати, що такі люди як ви допомагаєте нам завжди знати все найцікавіше, насущне і важливе, що відбувається у світі. Дякую вам за наші знання і за те, що ми вільно орієнтуємося в подіях сучасного життя.
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Привітання з Днем журналіста 2023
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Журналіст – це не професія,
А покликання гарячих сердець.
Підтримайте один одного в інформації,
У справі правди несучи свій хрест.
Нехай сюжети легко сплітаються
У репортажі, ессе, статті.
Ну а в житті все відбувається
З краплею любові і радості.
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Цей день об’єднує людей творчої неспокійної професії. Це свято людей, я своєю працею роблять вагомий внесок формування громадської думки, виховаш високих моральних якостей, сприяють розбудові держави. У день професійного свята зичимо Вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів планів. Міцного здоров’я Вам та добра!
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Бажаємо час обігнати
І факт вже на місці чекати.
Ми навіть по рядках впізнаємо
Однодумця в ньому.
Незримий друг нам і товариш,
Своїм пером розумами правиш.
Тобі бажаємо ми і надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!
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Привітання з Днем журналіста у прозі
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Вітаю з Днем журналістів України! Бажаю, щоб у вашій журналістській братії панували розуміння і повага, бажаю взаємодопомоги і вірною підтримки один одного в діяльності. Нехай ні політика, ні релігія, ні уряд, ні інші фактори сучасного життя не зможуть перешкодити дотримуватися загальних принципів і солідарності журналістів.
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Привітання з Днем журналіста 2023
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Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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Всіх тих, хто пером майстерно володіє, хочу привітати в цей день. Адже вам під силу зробити світ набагато добрішим і простішим, врятувати його від приниження і образ. Сьогодні хочу побажати вам вдачі, адже ваша сила у слові, а воно як то кажуть, може все. Будьте незалежними і вільними. Ще раз зі святом Вас!
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Привітання з Днем журналіста 2023
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