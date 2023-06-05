Привітання з Днем журналіста 2023: вірші та картинки

День журналіста відзначається згідно з Указом Президента від 25 травня 1994 року щорічно 6 червня. Саме в цей день 1992 року Спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ.

Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання та побажання до свята!

Привітання з Днем журналіста 2023

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Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

З днем журналіста!

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Картинки з Днем журналіста Привітання з Днем журналіста 2023

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Шановні журналісти!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.

Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя і здоров’я на довгі-предовгі літа.

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Журналісти – особливий народ,

Весь час прагнуть пробитися вперед,

Аби першими все знати

І в журналі написати.

Я, вас, колеги, вітаю

Новин гарячих вам бажаю,

Бажаю цікавих тем,

У всіх справах удачі всім!

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Що найкраще побажати журналісту в його професійне свято? Справжній журналіст прагне до сенсації. Успішний журналіст знаходить не одну сенсацію. Тож нехай кожен матеріал, що вийшов з-під твого пера, стане справжньою сенсацією!

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Вірші з Днем журналіста

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Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

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Привітання з Днем журналіста 2023

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З нагоди професійного і свята – Дня журналіста.

Миру і добра, злагоди і достатку зичимо Вам, шановні друзі, натхнення та творчих звершень у вашій благородній діяльності. Нехай Ваша праця завжди знаходить любов та повагу в серцях людей.

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Висвітлює життя народу ясно,

Яскраво відображає часу плин,

Навіть у тих місцях, де так небезпечно

Нам не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

Журналіста день – нехай же вам

Яскраве світло дорогу висвітлює,

Як маяк далекий кораблям.

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Привітання з Днем журналіста 2023

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У цей чудове професійне свято хочеться побажати головного: нехай і без того одна з найцікавіших робіт у світі стане ще більш захопливою та приємнішою! Нехай кожен день тебе оточують позитивні події, а ще добрі люди. Більше таких важливих для журналіста якостей, як сміливість, завзятість і навіть нахабність. І нехай твоє життя не обмежується улюбленою роботою. З днем ​​журналіста тебе!

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Статті напишеш ти легко,

Інтерв’ю візьмеш ти без клопоту.

Здобудеш нам ти інформацію будь-яку,

Дуже важливу і не просту.

А сьогодні для тебе ж свято,

Організувати тобі ми можемо танці.

Спілкування з людьми – запорука успіху,

Тобі бажаємо багато радості і сміху.

Нехай кар’єра вгору по сходах йде,

Удачу за руку нехай за собою веде.

Ти на своїй роботі як артист,

Вітаємо тебе, великий журналіст!

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Вітаю всіх журналістів України з вашим професійним святом! Хочу висловити вам свою вдячність і сказати, що такі люди як ви допомагаєте нам завжди знати все найцікавіше, насущне і важливе, що відбувається у світі. Дякую вам за наші знання і за те, що ми вільно орієнтуємося в подіях сучасного життя.

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Привітання з Днем журналіста 2023

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Журналіст – це не професія,

А покликання гарячих сердець.

Підтримайте один одного в інформації,

У справі правди несучи свій хрест.

Нехай сюжети легко сплітаються

У репортажі, ессе, статті.

Ну а в житті все відбувається

З краплею любові і радості.

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Цей день об’єднує людей творчої неспокійної професії. Це свято людей, я своєю працею роблять вагомий внесок формування громадської думки, виховаш високих моральних якостей, сприяють розбудові держави. У день професійного свята зичимо Вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів планів. Міцного здоров’я Вам та добра!

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Бажаємо час обігнати

І факт вже на місці чекати.

Ми навіть по рядках впізнаємо

Однодумця в ньому.

Незримий друг нам і товариш,

Своїм пером розумами правиш.

Тобі бажаємо ми і надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!

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Привітання з Днем журналіста у прозі

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Вітаю з Днем журналістів України! Бажаю, щоб у вашій журналістській братії панували розуміння і повага, бажаю взаємодопомоги і вірною підтримки один одного в діяльності. Нехай ні політика, ні релігія, ні уряд, ні інші фактори сучасного життя не зможуть перешкодити дотримуватися загальних принципів і солідарності журналістів.

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Привітання з Днем журналіста 2023

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Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

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Всіх тих, хто пером майстерно володіє, хочу привітати в цей день. Адже вам під силу зробити світ набагато добрішим і простішим, врятувати його від приниження і образ. Сьогодні хочу побажати вам вдачі, адже ваша сила у слові, а воно як то кажуть, може все. Будьте незалежними і вільними. Ще раз зі святом Вас!

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Привітання з Днем журналіста 2023