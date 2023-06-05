Телеканал Sky News показав контракт, який доводить купівлю росією боєприпасів у Ірану

Британський телеканал Sky News опублікував контракт між росією та Іраном на постачання зброї.

Журналісти не змогли підтвердити його автентичність, проте їх джерело переконує, що документ на «100% достовірний». У такому разі ці папери будуть першим документальним підтвердженням постачання Іраном зброї до рф.

Контракт на 16 сторінках датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю $1 013 100.

Джерело також надало журналістам пʼять сторінок додаткової угоди, у якій йдеться про стволи для танка Т-72 та для 122-мм САУ, а також про гільзи для артилерійських снарядів.

Документ складений англійською мовою. За словами джерела в оборонній сфері, це звичайна практика для контрактів, які Іран укладає з іншими країнами. У контракті також є низка помилок, але експерти теж не бачать у цього нічого дивного.

Журналісти показали контракт премʼєр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні та британському міністру закордонних справ Джеймсу Клеверлі.

Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалів і вживуть заходів, якщо їх визнають справжніми.

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