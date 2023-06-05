Понад 1490 дітей загинули та постраждали в Україні від початку російської агресії

Станом на ранок 5 червня 2023 року більше ніж 1490 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 485 дітей загинули та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 464, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 80, Чернігівській – 71, Луганській – 67. За матеріалами Офісу Генерального прокурора України.
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