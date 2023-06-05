На Київщині посадовець військкомату за хабарі випускав чоловіків за кордон — ДБР

Працівники Держбюро розслідувань викрили начальника відділення одного з районних військкоматів Київської області, який за хабар допомагав ухилянтам виїжджати за межі України.

За даними слідства, посадовець організував схему разом із своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином. Вони шукали «клієнтів», виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини та були посередниками при передачі хабарів.

За суму від $6 до $10 тис. зловмисники виготовляли підроблені військово-облікові та медичні документи про непридатність до військової служби. Зокрема, співробітник військкомату готував відповідний висновок ВЛК та документ про виключення з військового обліку.

Вартість послуг залежала від наявних проблем зі здоров’ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим дешевше була «послуга» з підробки документів.

Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання $8 тис. за черговий пакет підроблених документів. Наразі задокументовано дві «угоди» зловмисників, за які вони вторгували $14 тис. доларів.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Тепер йому загрожує до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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