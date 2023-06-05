СБУ затримала охоронця колишньої російської катівні у Херсоні (фото)

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у Херсоні, який допомагав окупантам ув’язнювати і катувати учасників руху опору.

Про це повідомляє СБУ.

Зрадником виявився місцевий житель, який під час захоплення міста звернувся до окупаційного «центру зайнятості».

Там його призначили «молодшим інспектором відділу охорони» у виправній колонії № 90. Окупанти тримали у колонії місцевих жителів.

Фігурант допомагав обшукувати і допитувати українців. Під час тортур з потерпілих «вибивали» згоду на співпрацю з окупантами.

Після деокупації міста зрадник хотів «відсидітися» вдома, аби уникнути покарання. Але правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали.

В його оселі під час обшуків виявили «посвідчення» колишнього окупаційного органу та російську форму.

Фігуранту повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Зловмисника взяли під варту, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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