Збір даних про платежі фізичних осіб: НБУ пояснив, про що насправді йдеться

Інформація про те, що Нацбанк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

У ЗМІ з’явилась інформація, що нібито з 5 червня раз на тиждень банки мають надсилати до НБУ інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті.

Зазначалось, що до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми. А також у них мають бути вказані імʼя клієнта або назву субʼєкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

В НБУ заперечили, що збиратимуть дані про платежі фізосіб

«У листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб», — пояснили у відомстві.

Нацбанк зазначає, що з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків лише щодо компаній, які користуються їхніми послугами з електронної комерції.

«Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого — звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс «Страна.юа» з провокаційно недостовірною його інтерпретацією», — запевнили у НБУ.

У відомстві наголосили, що ці дані використовують виключно в наглядових цілях. Так, аналіз інформації дав змогу виявити використання послуг банків для обслуговування тіньового ринку, зокрема нелегального грального бізнесу.