ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина. Його звинувачують у хабарництві.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У травні він покинув територію України через пункт перетину «Рава Руська» за закордонним паспортом. Посадовця випустили за листом від ГУР, згодом стало відомо, що до розвідки з проханням відпустити Трубіцина звернулись ССО. Зазначають, що депутат вже виїжджав за цим листом з України 21 січня, однак на початку лютого він повернувся.

«Трубіцин жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки. Хоча таку можливість він мав, адже 17 травня надіслав лист до Київради й просив перенести засідання робочої групи у зв’язку з нібито погіршенням стану здоровʼя», — йдеться в повідомленні.

Додають, що інтереси Трубіцина на засіданні представляла адвокатка з регіональному Центру безоплатної правової допомоги. Вона попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою. Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу. Його розглянуть на наступному засіданні 12 червня.

Нагадаємо, Трубіцина звинувачують в отриманні 1,39 млн грн хабаря 9 лютого 2022 року. За даними слідства, за цю суму він обіцяв посприяти в організації незаконної схеми роздрібної торгівлі. 11 лютого депутати заарештували, але за кілька днів він вийшов під заставу у 15 млн грн.

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