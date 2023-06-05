Закрите укриття в Києві: прокуратура пояснила, чому тільки охоронця відправили під варту

Прокуратура просила найсуворіші запобіжні заходи до всіх чотирьох підозрюваних у справі про трагедію біля зачиненого укриття в Києві. Але охоронцю і посадовцям висунули різні статті.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Усім чотирьом підозрюваним прокуратура просила застосувати найсуворіші запобіжні заходи, які можна застосовувати відповідно до санкцій інкримінованих статей», — заявила Максимець.

За її словами, саме охоронець не відчинив двері сховища під час повітряної тривоги. Тому його дії кваліфікували, як залишення в небезпеці, що спричинило смерть (санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі).

Місцеві мешканці зазначали, що їм неодноразово відмовляли у доступі до укриття в поліклініці під час повітряних тривог.

Максимець наголосила, що навіть за подання апеляційної скарги на це рішення, прокуратура наполягатиме залишити обраний запобіжний захід для охоронця без змін.

Водночас дії чиновників кваліфікували як недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (санкція статті передбачає до 5 років в’язниці). Максимально суворий запобіжний захід у цьому випадку — цілодобовий домашній арешт. До всіх трьох посадовців клопотання були задоволені в повному обсязі.

Речниця зауважила, що те, що охоронець «визнає провину — це його спосіб захисту», бо мешканці скаржились на недопуск до укриття.

«А якщо охоронець виконував вказівку керівництва, але не повідомляє про це слідству, то це означає, що він покриває своїх керівників. У будь-якому випадку розслідування триває. В його межах буде надана оцінка діям всіх чиновників КМДА, РДА, які дотичні до цієї ситуації», — сказала Максимець.

У якій ще справі фігурує охоронець

Ще в лютому від СБУ до прокуратури надійшли матеріали про діяльності на території Деснянського району групи осіб, які називають себе «Всесоюзне об’єднання виборців народів СРСР» або «Киевский городской комитет кредиторов СССР». Вони навіть під час війни підтримували ідею приєднання України до росії. Серед них був і охоронець поліклініки Мошкін.

Вони друкували листівки з комуністичною символікою і розсилали до держорганів та комунальних підприємств, в яких писали про незаконне проголошення незалежності України. А також відмовлялися сплачувати комунальні послуги, бо їх нібито їм «нав’язали».

Максимець розповіла, що координатор організацій — дружина підозрюваного охоронця. А заступник директора поліклініки і мешканці прилеглих до лікарні будинків характеризували охоронця як «сепаратиста».

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи, виявили та вилучили значний обсяг документів з символікою комуністичного режиму та печатки з даною символікою.

Так, 5 червня, охоронцю та його дружині повідомили про підозру за виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою.

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