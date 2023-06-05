МАГАТЕ надало Україні обладнання для фізичної та ядерної безпеки на суму 5 млн євро

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з початку широкомасштабної агресії рф надало Україні обладнання для фізичної та ядерної безпеки на суму 5 млн євро.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.
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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що групи експертів МАГАТЕ залишаються присутніми не лише на Запорізькій АЕС, а й на всіх атомних електростанціях України, здійснюючи моніторинг та щоденно повідомляючи про розвиток подій у сфері ядерної та фізичної захищеності. Загалом 81 експерт у складі 37 місій здійснив ротацію на п’яти об’єктах в Україні.
Очільник МАГАТЕ заявив, що протягом останніх місяців спостерігалося зростання військової активності, а тому три діючі атомні електростанції в Україні були вимушені знизити свою потужність безпосередньо через бойові дії. Крім того, усі станції зіткнулися з проблемами з постачанням запасних частин.
За словами Гроссі, відтепер експерти місії МАГАТЕ на ЗАЕС звітуватимуть йому, як генеральному директору, про дотримання цих принципів, а він публічно повідомлятиме про будь-які їхні порушення.
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