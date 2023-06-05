ТОП-5 найсмачніших українських страв

Українська кухня славиться своєю ситною та смачною їжею, яка має давню історію та багатий смаковий арсенал. Українські страви вражають різноманіттям і вмінням поєднувати прості інгредієнти в неповторні композиції.

Команда Amazing Ukraine зібрала цікаві українські страви.

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Шпундра

Славиться Україна ще одним старовинним блюдом ― шпундра. Готують її зі смаженого підчеревиною або грудинкою, які потім тушкують з цибулею, морквою в буряковому соку або квасі. Після 2-х годин в печі шпундру подають гарячою на стіл як самостійне блюдо чи з гарніром.

Збережіть всі ці українські національні страви рецепти та зробіть їх з натхненням своїм родичам. Багато з них дійсно будуть здивовані такому розмаїттю!

Крученики

М’ясні рулети зі свинячої чи яловичої вирізки. М’ясо нарізають тонкими шматочками. відбивають та загортають в нього начинку з грибів, варених яєць із зеленню, рису. Далі їх обсмажують й тушкують до готовності на невеликому вогні. Для тих, хто «за» нестандартні смаки, варто спробувати волинські крученики з квашеної капусти та з куркою та чорносливом.

Бануш (банош)

Описуючи українські національні страви, неможливо не додати до списку й гуцульське блюдо ― банош. Основа цієї страви ― кукурудзяна крупа, яку варять на молоці, сливках протягом кількох годин в печі. Яскравості смаку додають піджарені шкварки, бекон та солений сир, бринза. Також за бажанням додають й грибний соус. Сполучення інгредієнтів незвичайне, але смачне. Відповідно до старовинних традицій бануш повинні готувати тільки чоловіки й на багатті, як це робили колись вівчарі.

Налисники

Тонкі млинці з гарною ажурною сіточкою є символом національного свята Масляна. Готують їх на молоці з додаванням пшеничного чи гречаного борошна, яєць та цукру. Також є варіанти тесту на кисляку, тоді вони виходять пишними. Їх можна їсти просто зі сметаною, варенням, медом, або загортати в них начинку. Тут вибір такий же різноманітний:

солоний та солодкий сир;

обсмажені гриби з цибулею та твердим сиром.

Також в начинках комбінують курячу печінку та відварені яйця, кисломолочний сир та ягоди, мак та сухофрукти. Начинені млинці перед подачею обов’язково мліють в духовці чи глибокій сковороді.

Деруни

Або картопляні оладки ― часте блюдо на українських столах. Готують їх з тертої картоплі, з додаванням яєць, борошна та спецій. Крім класичного рецепта, існують ще й варіації з кабачками, морквою, сиром, куркою. На стіл до них подають сметану з зеленню. Святковий варіант страви ― деруни протушковані в горщиках разом з картоплею, грибами та соусом зі сметани.