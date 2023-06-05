Україна створила мережу агентів у рф та передає їм дрони для атак — CNN

У США вважають, що Україна розвинула мережу агентів усередині росії, які працюють над диверсіями та території країни-агресорки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з розвідданими США.

Зазначають, що до диверсійних груп залучили проукраїнськи налаштованих людей, які «добре навчені веденню такого роду війни».

Повідомляється, що Київ надав їм безпілотники українського виробництва. Джерела наголошують, що немає жодних доказів того, що це могли бути американські дрони.

За даними розвідки, атаку на кремль здійснили з росії, причетність до неї України вже припускали. Водночас достеменно невідомо, чи інші атаки безпілотниками здійснили з території рф.

«Незрозуміло, чи інші атаки безпілотників, здійснені останніми днями — зокрема, одна, спрямована на житловий квартал під Москвою, й інший удар по нафтопереробних заводах на півдні росії, — також були здійснені з території рф», — пише CNN.

Точно невідомо, як українські безпілотники потрапили на територію росії. За даними двох джерел Україні вдалося створити добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можуть використовувати для доставки дронів або запчастин до них.

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