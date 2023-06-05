У КМВА порахували, скільки дронів та ракет у травні збито над Києвом

У травні над Києвом українська ППО знищила понад 250 повітряних цілей, які запустили російські окупанти.

Про це повідомили у КМВА.

Так, за минулий місяць над столицею збили:

7 аеробалістичних ракет «Кинджал»;

13 балістичних ракет «Іскандер»;

65 крилатих ракет — X-101, X-555, «Калібр»;

169 безпілотників.

Водночас наголошують, що ці дані орієнтовні.

«Жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень», — зауважили у КМВА.

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