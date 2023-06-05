На деяких напрямках українські війська переходять до наступу — Маляр

У рамках оборонної операції Сили оборони на деяких напрямках переходять до наступальних дій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.

«Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції», — написала Маляр.

На півдні окупанти намагаються оборонятись, там тривають бої місцевого значення.

«Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку», — додала Маляр.

Раніше Стратком попереджав про поширення російських фейків щодо українського контрнаступу. Ворожі інформаційно-психологічні операції направлені на деморалізацію українців і введення в оману свласного населення.

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