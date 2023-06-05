СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини, який прославляв окупантів

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області.

Про це повідомили в СБУ.

Під час захоплення регіону священник активно підтримував окупантів і «на власному прикладі» закликав робити це і місцевих.

Після початку контрнаступу на Харківщині клірик втік з майном релігійної громади до рф. Він оселився там разом із сім’єю.

Там він записав відеокоментар, де назвав вторгнення рф назвав «війною всього світу з руським міром». Цей ролик у своєму Telegram-каналі поширила прокремлівська партія рф «єдина росія».

Згодом «виступ» клірика «підхопили» інші численні пропагандистські ЗМІ, у тому числі центральні канали «росТБ».

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).Правоохоронці повідомили йому про підозру за виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації.

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності, оскільки зараз він переховується у росії.

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