В Україні з’явиться Інститут помічника ветерана

В Україні реалізують проект Інституту помічника ветерана. Тестування проекту відбудеться у Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській областях.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: Застосунок «Дія» допоможе розвинути держпослуги в Африці та Латинській Америці

“Ми вивчили закордонний досвід та запит сьогодні у нашій країні, чи потрібні такі помічники. Звичайно, одного сценарію немає. Сьогодні повертаються наші герої-ветерани, хтось потребує допомоги з перону поїзда, хтось абсолютно самостійно повертається в сім’ю та в громаду”, — сказала директорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.

За її словами, початок відбору на кандидатів у помічники ветеранів запланований на середину червня. Пілотний проект буде реалізовуватися в чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській.

“Вибрали чотири такі різні області, щоб на прикладі цього пілоту вивчити й економічну спроможність, і кількість ветеранів в кожній області, які будуть залучені до проекту. Ми активно використовуємо цифрові інструменти, і відбір буде відбуватися завдяки саме їм”, – сказала Світлана Березіна.

За прогнозами Міністерства у справах ветеранів, після війни в Україні налічуватиметься близько 3 млн ветеранів.