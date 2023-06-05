В Україні з’явиться Інститут помічника ветерана

В Україні реалізують проект Інституту помічника ветерана. Тестування проекту відбудеться у Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській областях.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Ми вивчили закордонний досвід та запит сьогодні у нашій країні, чи потрібні такі помічники. Звичайно, одного сценарію немає. Сьогодні повертаються наші герої-ветерани, хтось потребує допомоги з перону поїзда, хтось абсолютно самостійно повертається в сім’ю та в громаду”, — сказала директорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.
За її словами, початок відбору на кандидатів у помічники ветеранів запланований на середину червня. Пілотний проект буде реалізовуватися в чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській.
“Вибрали чотири такі різні області, щоб на прикладі цього пілоту вивчити й економічну спроможність, і кількість ветеранів в кожній області, які будуть залучені до проекту. Ми активно використовуємо цифрові інструменти, і відбір буде відбуватися завдяки саме їм”, – сказала Світлана Березіна.
За прогнозами Міністерства у справах ветеранів, після війни в Україні налічуватиметься близько 3 млн ветеранів.
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