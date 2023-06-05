У росії вбито старшого оперативного угруповання Бєлгород Андрія Стесєва — ГУР

У населеному пункті Нова Таволжанка був убитий старший оперативного угруповання Бєлгород Андрій Стесєв.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Згідно з оперативною інформацією, це сталося в ніч з 4 на 5 червня. Полковник Стесєв Андрій Васильович раніше обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку вдв рф. Про обставини його смерті не повідомляють.

Також 4 червня «Російський добровольчий корпус» (РДК) та легіон «Свобода росії» взяли у полон російських військових у Бєлгородській області.

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