На Харківщині російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком

У Куп‘янському районі на Харківщині російські окупанти обстрілами пошкодили трубопровід із аміаком.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ударів відбулася розгерметизація трубопроводу. В області розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації.
Аміак (NH3) — це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. У повітрі він утворює слабкий дим. Аміак вогненебезпечний і отруйний, особливо, для очей.
Ознаки отруєння аміаком:
- сильний кашель і задуха;
- різь в очах;
- порушення частоти пульсу;
- почервоніння шкіри;
- подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.
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