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На Харківщині російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком

05.06.2023

У Куп‘янському районі на Харківщині російські окупанти обстрілами пошкодили трубопровід із аміаком. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів відбулася розгерметизація трубопроводу. В області розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації.

Аміак (NH3) — це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. У повітрі він утворює слабкий дим. Аміак вогненебезпечний і отруйний, особливо, для очей.

Ознаки отруєння аміаком:

  • сильний кашель і задуха;
  • різь в очах;
  • порушення частоти пульсу;
  • почервоніння шкіри;
  • подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.

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