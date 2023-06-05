На Харківщині російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком

У Куп‘янському районі на Харківщині російські окупанти обстрілами пошкодили трубопровід із аміаком.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів відбулася розгерметизація трубопроводу. В області розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації.

Аміак (NH3) — це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. У повітрі він утворює слабкий дим. Аміак вогненебезпечний і отруйний, особливо, для очей.

Ознаки отруєння аміаком:

сильний кашель і задуха;

різь в очах;

порушення частоти пульсу;

почервоніння шкіри;

подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.

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