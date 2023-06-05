6 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 червня

Сьогодні в Україні — День журналіста. Його відзначають у річницю вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів у 1992 році.

У Швеції — Національний день, який відзначає кінець Кальмарської унії під владою Данії та коронацію короля Густава Вази.

Південна Корея відзначає День пам’яті — на честь загиблих у Корейській війні.

На Тайвані — День інженера, а в Аргентині — День інженерної справи.

Австралія святкує День штату Квінсленд.

У Болівії сьогодні — День вчителя.

В Чилі — Національний день торгівлі.

Також сьогодні — День російської мови в ООН.

Яке релігійне свято 6 червня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять:

преподобного Вінсента (Вікентія) Лерінського — галльського чернця, автора ранньохристиянських творів;

преподобних Симеона, стовпника на Чудовій горі, та Микити, стовпника Переславльского.

День ангела 6 червня

Іменини в цей день святкують Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Стефан, Федір, Ксенія.

Які історичні події стались 6 червня

1523 — Швеція розірвала союз із Данією, Густав Ваза обраний обирається шведським королем.

1683 — в британському Оксфорді відкрили перший у світі публічний музей.

1768 — козаки під проводом Максима Залізняка вирушили з Холодного Яру під Чигирином у похід проти поляків. Тоді в Україні почалось повстання, що увійшло в історію під назвою Коліївщина і забрало життя до 200 тис. людей.

1882 — американець Генрі Сілі запантетував електричну праску.

1925 — американський підприємець Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію Chrysler.

1933 — у Нью-Йорк відкрили перший у світі кінотеатр, де фільми можна було дивитися не виходячи з автомобіля. Він був розрахований на 400 автівок.

1944 — під час Другої світової у Франції відкрили другий фронт. Під командуванням генерала Ейзенхауера почалась висадка військ союзників по антигітлерівської коаліції.

1962 — британський продюсер Джордж Мартін прослухав пісні The Beatles і сказав, що вони «просто-таки кошмарні». Але згодом змінив думку та став продюсером групи до кінця її існування.

1981 — зареєстровано перших хворих на СНІД.

1984 — радянський програміст Олексій Пажитнов випустив комп’ютерну гру-головоломку «Тетріс», яка згодом стала популярною в усьому світі.

1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і Першим патріархом обрали митрополита Мстислава.

1991 — президенту СРСР Михайлу Горбачову вручили Нобелівську премію миру.

1994 — авіатроща літака Ту-154 поблизу Сіаня в Китаї — загинуло 160 людей.

1998 — на каналі HBO вийшов перший епізод телесеріалу «Секс у великому місті».

2012 — проходження Венери по диску Сонця — наступна пара таких явищ відбудеться у 2117 та 2125 роках.

Хто народився 6 червня

1530 — Ян Кохановський, польський поет.

1599 — Дієго Веласкес, іспанський художник.

1735 — Антон Швейцер, німецький диригент і композитор.

1799 — Олександр Пушкін, російський поет.

1825 — Фрідріх Байєр, німецький підприємець, який заснував фармацевтичну компанію Bayer AG.

1850 — Фердинанд Браун, німецький фізик, який у 1909 році спільно з Гульєльмо Марконі винайшов безпровідний телеграф.

1868 — Роберт Скотт, британський полярний дослідник.

1875 — Томас Манн, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії 1929 року.

1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор, уродженець Києва.

1901 — Сукарно, перший президент Індонезії (1945—1967).

1903 — Арам Хачатурян, вірменський композитор.

1934 — Альберт II, король Бельгії (1993—2013).

1949 — Роберт Інглунд, американський актор.

1949 — Віталій Старухін, український футболіст донецького «Шахтаря», найкращий футболіст СРСР 1979 року.

1956 — Бьорн Борг, шведський тенісист, переможець 11 турнірів Великого шолому, колишня перша ракетка світу.

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