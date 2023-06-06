Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

У вівторок, 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині.

Про підрив спочатку повідомили в оперативному командуванні «Південь». Там кажуть, що уточнюють масштаби руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що розпочалася евакуація жителів із небезпечних районів.

«Через п’ять годин вода сягне критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Усі служби працюють — ДСНС, поліція, військові поруч», — заявив Прокудін.

Він просить людей зібрати документи й речі найпершої потреби та чекати на автобуси. Жителів лівого берега Прокудін закликав негайно залишити небезпечні території та «зробити все можливе, щоб убезпечити себе і врятувати життя».

У МВС України заявили, що евакуюватимуть людей із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Ідеться про села:

Миколаївка

Ольгівка

Льово

Тягинка

Понятівка

Іванівка

Токарівка

Понятівка

Придніпровське

Садове

частково місто Херсон — острів Корабел.

МВС розмістило інструкцію, що робити в разі підриву Каховської ГЕС. Вона є на інфографіці нижче:

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