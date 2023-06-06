Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 червня

За минулу добу українські військові ліквідували 800 окупантів, 12 танків та 23 БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 червня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
- танків — 3860 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 7543 (+20) од,
- артилерійських систем — 3603 (+36) од,
- РСЗВ — 590 (+6) од,
- засоби ППО — 351 (+2) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3212 (+23),
- крилаті ракети — 1171 (+35),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6332 (+20) од,
- спеціальна техніка — 489 (+5).
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