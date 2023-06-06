Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 червня

За минулу добу українські військові ліквідували 800 окупантів, 12 танків та 23 БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,

танків — 3860 (+12) од,

бойових броньованих машин — 7543 (+20) од,

артилерійських систем — 3603 (+36) од,

РСЗВ — 590 (+6) од,

засоби ППО — 351 (+2) од,

літаків — 313 (+0) од,

гелікоптерів — 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3212 (+23),

крилаті ракети — 1171 (+35),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6332 (+20) од,

спеціальна техніка — 489 (+5).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.