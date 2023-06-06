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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 червня

06.06.2023

За минулу добу українські військові ліквідували 800 окупантів, 12 танків та 23 БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 червня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків — 3860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин — 7543 (+20) од,
  • артилерійських систем — 3603 (+36) од,
  • РСЗВ — 590 (+6) од,
  • засоби ППО — 351 (+2) од,
  • літаків — 313 (+0) од,
  • гелікоптерів — 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3212 (+23),
  • крилаті ракети — 1171 (+35),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6332 (+20) од,
  • спеціальна техніка — 489 (+5).

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