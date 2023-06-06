Нічна ракетна атака на Україну: сили ППО знищили всі 35 крилатих ракет

В ніч на 6 червня російські військові атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Сили ППО ЗСУ знищили всі ворожі цілі.
Про це у Telegram повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
В період з 00:30 по 04:00 росіяни із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс випустили по Україні 35 крилатих ракет з району Каспійського моря.
Більшість ракет Х-101/Х-555 летіли в напрямку Києва, однак силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 ворожих цілей.
Нічна атака на Київ
Сьогодні вночі, 6 червня, у Київській області лунали вибухи, пов’язані з діяльністю українських сил протиповітряної оборони. Незабаром була оголошена повторна повітряна тривога.
За даними КМВА, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.
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