На Херсонщині триває евакуація через підрив Каховської ГЕС: куди звертатись

На Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомив Олександр Прокудін, очільник Херсонської ОВА.
«Розпочата евакуація мешканців небезпечних районів. Усі служби працюють. ДСНС, поліція, військові — всі поруч. Прошу зібрати документи та речі першої потреби та чекати автобусів евакуації», — йдеться у зверненні.
Окремо він звернувся до мешканців тимчасово окупованого Лівобережжя, закликавши їх докласти усіх зусиль, щоб вберегти свої життя.
Крім того виїхати можна і потягом. «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди для евакуації мешканців Херсона та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.
З питань евакуації можна звернутись до органів місцевої влади або ж зателефонувати за номерами гарячої лінії:
- 0 (95) 214 76 05
- 0 (99) 973 11 76
- 0 (95) 346 29 49
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