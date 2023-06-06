На Херсонщині триває евакуація через підрив Каховської ГЕС: куди звертатись

На Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив Олександр Прокудін, очільник Херсонської ОВА.

«Розпочата евакуація мешканців небезпечних районів. Усі служби працюють. ДСНС, поліція, військові — всі поруч. Прошу зібрати документи та речі першої потреби та чекати автобусів евакуації», — йдеться у зверненні.

Окремо він звернувся до мешканців тимчасово окупованого Лівобережжя, закликавши їх докласти усіх зусиль, щоб вберегти свої життя.

Крім того виїхати можна і потягом. «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди для евакуації мешканців Херсона та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.

З питань евакуації можна звернутись до органів місцевої влади або ж зателефонувати за номерами гарячої лінії:

0 (95) 214 76 05

0 (99) 973 11 76

0 (95) 346 29 49

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