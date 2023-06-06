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Внаслідок підриву Каховської ГЕС затопило зоопарк – всі тварини загинули

06.06.2023

Окупанти не дозволили вивезти з зоопарку “Казкова діброва” тварин, тож внаслідок підриву дамби вони загинули.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Станом на ранок у Новій Каховці затоплено зоопарк “Казкова Діброва”, нижня частина паркової території.

Також затоплені літній кінотеатр, кафе “Цитадель”.

Вода піднялась до дитячого майданчика і пам’ятника Шевченка, першої вулиці, яка йде паралельно Дніпру.

Про це повідомив Суспільному міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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