Внаслідок підриву Каховської ГЕС затопило зоопарк – всі тварини загинули

Окупанти не дозволили вивезти з зоопарку “Казкова діброва” тварин, тож внаслідок підриву дамби вони загинули.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
Читай також: Застосунок «Дія» допоможе розвинути держпослуги в Африці та Латинській Америці
Станом на ранок у Новій Каховці затоплено зоопарк “Казкова Діброва”, нижня частина паркової території.
Також затоплені літній кінотеатр, кафе “Цитадель”.
Вода піднялась до дитячого майданчика і пам’ятника Шевченка, першої вулиці, яка йде паралельно Дніпру.
Про це повідомив Суспільному міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
- В Україні покажуть документальне кіно про блокаду Маріуполя
- Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро
- Понад 1500 культурних об’єктів України постраждали від війни
- Фільм «Залізні метелики» про трагедію МН17 виходить в український прокат
- Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйона
- Парламентарі країн НАТО ухвалили заяву щодо підтримки вступу України до Альянсу
- Військовозобов’язані жінки можуть вільно перетинати кордон