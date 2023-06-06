МАГАТЕ не бачить безпосередньої загрози Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у вівторок, що його експерти “уважно стежать за ситуацією” і що на Запорізькій атомній електростанції немає “безпосереднього ризику для ядерної безпеки” після руйнування Каховської ГЕС.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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“МАГАТЕ в курсі повідомлень про руйнування на українській Каховській греблі; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає”, – йдеться у повідомленні.
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