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МАГАТЕ не бачить безпосередньої загрози Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС

06.06.2023

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у вівторок, що його експерти “уважно стежать за ситуацією” і що на Запорізькій атомній електростанції немає “безпосереднього ризику для ядерної безпеки” після руйнування Каховської ГЕС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“МАГАТЕ в курсі повідомлень про руйнування на українській Каховській греблі; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає”, – йдеться у повідомленні.

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