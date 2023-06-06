В ГУР розповіли деталі підготовки окупантів до підриву Каховської ГЕС

Окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. В розвідці додають, що такий крок свідчить про паніку серед загарбників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону», — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що окупанти провели основні роботи із замінування Каховської ГЕС одразу після захоплення станції.

«В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою», — розповіли в ГУР.

Розвідники додали, що цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських сил безпеки та оборони.

Нагадаємо, що через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Сама Каховська ГЕС зруйнована та повністю пішла під воду.

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