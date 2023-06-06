Окупанти обстріляли Херсон під час евакуації через затоплення міста

Російські війська атакували місто під час евакуації місцевого населення через підрив Каховської ГЕС 6 червня.

Про це повідомляє МВС України.

«Поки ми намагаємося рятувати, росіяни продовжують обстрілювати Херсон», — йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що під час цього обстрілу двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час евакуації у місті.

«Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією», — додали в МВС.

Раніше повідомлялось, яким чином та куди звертатись жителям Херсонщини, які евакуюються з підтоплених населених пунктів.