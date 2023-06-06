Через підрив ГЕС у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила

На екстреному засіданні Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС стало відомо, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила.

Про це повідомили в Офісі президента.

Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн мастила. Учасники засідання погодили скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та до Міжнародного кримінального суду через дії росіян.

Нагадаємо, що через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Сама Каховська ГЕС зруйнована та повністю пішла під воду.

У ГУР заявляють, що окупанти двічі мінували споруду перед тим, як її підірвати 6 червня.

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