Два військові та лікарка шпигували для окупантів на Яворівському полігоні (фото)

СБУ викрила двох військових та лікарку, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні.

Внаслідок багатоетапної операції на Львівщині було нейтралізовано агентурну мережу російської розвідки. Трьох шпигунів завербували ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

Один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів на території полігону та збирав відомості про результати міжнародного військового співробітництва. Чоловіку повідомили про підозру в держзраді.

Ще одна шпигунка намагалася передати своєму «куратору» відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

Третій зрадник виявився посадовцем навчального підрозділу українських військ. Він «зливав» воєнній розвідці рф інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

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