У затоплених районах на Херсонщині попереджають про небезпеку від мін

Населення Херсонщини попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомили в Міноборони України.

Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками. Ситуацію вивчає Державна спеціальна служба транспорту.

Також стало відомо, що від внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила.

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