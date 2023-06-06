Комісія Мінкульту вимагає повернути заповіднику 79 споруд Києво-Печерської лаври

Комісія Мінкульту завершила роботу в Києво-Печерській лаврі та оголосила, що 79 об’єктів мають бути передані у користування заповіднику.

Із заповідником підписали Акт приймання-передачі державного майна. У звіті комісія МКІП зазначила, що виявила порушення вимог законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) УПЦ МП.

Заповідник вислав вимогу про невідкладне звільнення та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю. В УПЦ МП мають підписати акт протягом трьох днів з дати отримання та віддати ключі від усіх 79 споруд.

Якщо у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відмовляться виконувати вимоги, МКІП звернеться до суду.

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