У мережі опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС (відео)

«Схеми» опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС за 6 червня.

На фото від Planet Labs видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.

У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована. pic.twitter.com/acve4ZgIDn

— Схеми (@cxemu) June 6, 2023

Нагадаємо, що через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Сама Каховська ГЕС зруйнована та повністю пішла під воду.

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