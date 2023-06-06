Українські міжнародні резерви оновили 11-річний максимум — Нацбанк

Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України становили $37,3 млрд.
Про це повідомили в Нацбанку.
У травні резерви зросли на 4% та оновили 11-річний максимум, який востаннє фіксували в серпні 2011 року. В НБУ зазначили, що кількість коштів зросла завдяки надходженням від міжнародних партнерів.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $4,3 млрд. Із цієї суми:
- $1,6 млрд — макрофінансова допомога від ЄС;
- $1,25 млрд — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
- $1,07 млрд — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- $383 млн — від Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна виплатила $842,2 млн та повернула $195 млн Міжнародному валютному фонду.
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