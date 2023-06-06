На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

На Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій.

Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції” – заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

За словами Маляр, саме через поразки під Бахмутом росіяни запускають інформацію про початок контрнаступу України.

На півдні, за її словами, тривають бої місцевого значення.