Вода на півдні може прибувати ще добу, підтоплено 24 населені пункти — МВС

У МВС очікують, що вода після підриву Каховської ГЕС буде прибувати ще протягом 24 годин.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в ефірі телемарафону.

Нині підтоплено 24 населені пункти України, звідки служби МВС евакуювали близько 1 тис. осіб. У Херсоні розгорнули п’ять пунктів, де люди перебуватимуть до переміщення в інші міста.

«Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить», — зазначив Ігор Клименко.

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