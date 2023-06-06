У Києві в тестовому режимі запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин “єКуточок”

У Києві в тестовому режимі запрацював сервіс “єКуточок”, завдяки якому власники домашніх тварин і волонтери можуть знайти тимчасовий прихисток для звірят.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Проєкт реалізували фахівці комунального підприємства “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”, пояснивши мету його створення високим попитом на послуги перетримки тварин. Поки що платформа працює в тестовому режимі, але реєструватись на ній можна вже зараз. Передбачено можливість створення акаунтів двох типів: для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини, і для тих, хто може його надати.

Залишити тварину в притулку можуть ті, хто виїжджає у справах і не може взяти домашнього улюбленця з собою, а також волонтери, які знаходять безпритульних тварин на вулиці.

Користуватись сервісом можуть не лише громадяни, а й ветеринарні клініки, притулки, громадські організації.

Окрім послуги перетримки, у сервісі “єКуточок” можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин тощо. Також власники, опікуни чи волонтери зможуть через сервіс замовити додаткові послуги для своїх підопічних, наприклад, професійну фотозйомку, дресирування, ветеринарний супровід тощо.

Сервіс доступний за посиланням.