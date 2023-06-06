Україна підписала з Францією угоду про призупинення виплат за держборгом

Україна та Франція підписали угоду про призупинення виплат за державним боргом Києва.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Договір підписали 6 червня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен та міністр фінансів України Сергій Марченко.

«Вдячний Уряду Франції за підтримку фінансової системи України. Призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни», — зазначив очільник Мінфіну.

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