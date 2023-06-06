У Києві презентували фільм про переслідування журналістів на окупованих територіях

Команда “Слідство.Інфо” у співпраці з Інститутом масової інформації створила документальний фільм “Окупація: ціна правди” про переслідування журналістів на окупованих територіях.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Стрічка розповідає про українських журналістів, які під час війни опинилися в окупації та зазнали насилля з боку загарбників через свою професійну діяльність.

“Ми пів року збирали відомості про різних журналістів в окупації. Багато історій ми не змогли розказати з безпекових причин”, – зазначила журналістка-розслідувачка Слідства.Інфо Яніна Корнієнко.

У фільмі розповідаються історії херсонського журналіста Олега Батурина, журналістки з Мелітополя Світлани Залізецької, київського журналіста Дмитра Хилюка та інших. Усі вони постраждали від рук загарбників через те, що намагалися розповідати правду про війну.

“Нашою основною метою було показати, що те, що відбувається з журналістами – не випадковість, а закономірність. Ці злочини мають ознаки системності. По-перше, всі журналісти розповідали, що в окупантів були списки медійників. Доволі часто згадувалося, що виконавцями злочинів були колаборанти та ФСБ”, – зауважила Корнієнко.

Фільм буде доступний на YouTube-каналі “Слідства.Інфо”.