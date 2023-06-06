Літнє сонцестояння 2023: точна дата, традиції і народні прикмети

Щороку у червні відбувається літнє сонцестояння.
Сhas News розповідає, що це означає з точки зору астрономії і як цей день відзначали в народі.
Що таке літнє сонцестояння
Літнє сонцестояння — астрономічна подія, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце набуває найменшого значення.
Іншими словами: висота підйому Сонця на небосхилі є найвищою. Тому літнє сонцестояння припадає на найдовший день і найкоротшу ніч у році. Ця подія знаменує початок астрономічного літа.
Щороку літнє сонцестояння відбувається 20 чи 21 червня в Північній півкулі та 21 чи 22 грудня у Південній півкулі.
Коли літнє сонцестояння 2023: точний час і дата
Стан сонцестояння — це певний момент часу. У 2023 році літнє сонцестояння станеться 21 червня о 17:57 за київським часом.
Скільки триває найдовший день у році
В день літнього сонцестояння, 21 червня 2023 року, у Києві сонце зійде о 04:46, зайде о 21:13, тривалість дня складе — 16 годин 27 хвилин.
Літнє сонцестояння: історія і традиції святкування
Свято літнього сонцестояння, яке віщало настання літа, було надзвичайно популярним за часів язичників. Цього дня проводили обряди, щоб привернути вдачу, щастя і здоров’я.
У слов’ян це свято відоме як Івана Купала. У слов’ян свято відоме як Івана Купала. Цього дня і цієї ночі:
- влаштовували гуляння,
- стрибали через багаття,
- збирали цілющі трави,
- плели вінки,
- шукали квітку папороті на щастя,
- вмивалися росою.
Що варто робити у день літнього сонцестояння
Вважається, що у день літнього сонцестояння енергетика природи знаходиться на найвищому рівні.
В цей день добре:
- вставати на сході сонця,
- загадувати бажання,
- програмувати себе на позитив,
- вдягати яскраві кольори,
- гуляти на природі,
- веселитися.
Чого не можна робити у день літнього сонцестояння
В цей день не варто:
- лаятись,
- сваритись,
- підкорятися негативу.
Прикмети на день літнього сонцестояння
- Багато роси вранці — до хорошого врожаю.
- Вночі багато зірок на небі — восени чекай багато грибів.
- Якщо в цей день зустріти схід сонця — весь рік мине без хвороб.
- Якщо покласти монетку біля дверей — рік буде щедрим, багатим і грошовитим.
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