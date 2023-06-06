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Літнє сонцестояння 2023: точна дата, традиції і народні прикмети

06.06.2023

Щороку у червні відбувається літнє сонцестояння.

Сhas News розповідає, що це означає з точки зору астрономії і як цей день відзначали в народі.

Що таке літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння — астрономічна подія, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце набуває найменшого значення.

Іншими словами: висота підйому Сонця на небосхилі є найвищою. Тому літнє сонцестояння припадає на найдовший день і найкоротшу ніч у році. Ця подія знаменує початок астрономічного літа.

Щороку літнє сонцестояння відбувається 20 чи 21 червня в Північній півкулі та 21 чи 22 грудня у Південній півкулі.

Коли літнє сонцестояння 2023: точний час і дата

Стан сонцестояння — це певний момент часу. У 2023 році літнє сонцестояння станеться 21 червня о 17:57 за київським часом.

Скільки триває найдовший день у році

В день літнього сонцестояння, 21 червня 2023 року, у Києві сонце зійде о 04:46, зайде о 21:13, тривалість дня складе — 16 годин 27 хвилин.

Літнє сонцестояння: історія і традиції святкування

Свято літнього сонцестояння, яке віщало настання літа, було надзвичайно популярним за часів язичників. Цього дня проводили обряди, щоб привернути вдачу, щастя і здоров’я.

У слов’ян це свято відоме як Івана Купала.  У слов’ян свято відоме як Івана Купала. Цього дня і цієї ночі:

  • влаштовували гуляння,
  • стрибали через багаття,
  • збирали цілющі трави,
  • плели вінки,
  • шукали квітку папороті на щастя,
  • вмивалися росою.

Що варто робити у день літнього сонцестояння

Вважається, що у день літнього сонцестояння енергетика природи знаходиться на найвищому рівні.

В цей день добре:

  • вставати на сході сонця,
  • загадувати бажання,
  • програмувати себе на позитив,
  • вдягати яскраві кольори,
  • гуляти на природі,
  • веселитися.

Чого не можна робити у день літнього сонцестояння

В цей день не варто:

  • лаятись,
  • сваритись,
  • підкорятися негативу.

Прикмети на день літнього сонцестояння

  • Багато роси вранці — до хорошого врожаю.
  • Вночі багато зірок на небі — восени чекай багато грибів.
  • Якщо в цей день зустріти схід сонця — весь рік мине без хвороб.
  • Якщо покласти монетку біля дверей — рік буде щедрим, багатим і грошовитим.

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