Суд в Німеччині оштрафував проросійську активістку за підтримку війни в Україні

У Німеччині проросійську активістку Олену Колбаснікову засудили за схвалення російської агресії проти України.

Про це повідомляє T-Online.

Олена Колбаснікова є однією з лідерів проросійських протестів у Німеччині. У травні 2022 року під час проросійської демонстрації вона дала інтерв’ю телеканалу Bild TV, в якому схвалила російське вторгнення в Україну.

«Росія не є агресором. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні», — заявила вона.

Жінку засудили до сплати 30 шрафів по €30 кожен за звинуваченням у схваленні кримінальних злочинів, також вона відшкодує судові збори.

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