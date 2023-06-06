Повінь – зміна системи

Menu
Close

Швеція передала українським архівам засвідчену копію Конституції Пилипа Орлика

06.06.2023

Засвідчену копію Конституції Пилипа Орлика українським архівам передав генеральний директор Національного архіву Швеції Астор Іко.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: Внаслідок підриву Каховської ГЕС затопило зоопарк – всі тварини загинули

“Генеральний директор Національного архіву Швеції Карін Астром Іко передала очільнику Укрдержархіву Анатолію Хромову засвідчену латиномовну копію Конституції Пилипа Орлика, оригінал якої зберігається в Стокгольмі та є безцінним надбанням нашої спільної історичної спадщини”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що цей примірник буде доданий як дублетний варіант до справи № 2236 «Колекція ксерокопій з фондів Національного архіву Швеції, що стосуються історії України 1654 – 1747 рр.» Центрального державного історичного архіву м. Києва.

У Держархівслужбі нагадують, що перша українська Конституція була створена гетьманом Війська Запорозького Пилипом Орликом та є датованою 5 квітня 1710 року. Її повна оригінальна назва «Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta» — «Затверджені умови договору між гетьманом та Військом Запорозьким, в стислому огляді зібрані». Оригінал зберігається в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, у відомій колекції «Cosacica».

  • В Україні покажуть документальне кіно про блокаду Маріуполя
  • МАГАТЕ не бачить безпосередньої загрози Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС
  • Внаслідок підриву Каховської ГЕС затопило зоопарк – всі тварини загинули
  • Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро
  • Понад 1500 культурних об’єктів України постраждали від війни
  • Фільм «Залізні метелики» про трагедію МН17 виходить в український прокат
  • Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйона
  • Парламентарі країн НАТО ухвалили заяву щодо підтримки вступу України до Альянсу
  • Військовозобов’язані жінки можуть вільно перетинати кордон
 