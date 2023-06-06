Швеція передала українським архівам засвідчену копію Конституції Пилипа Орлика

Засвідчену копію Конституції Пилипа Орлика українським архівам передав генеральний директор Національного архіву Швеції Астор Іко.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“Генеральний директор Національного архіву Швеції Карін Астром Іко передала очільнику Укрдержархіву Анатолію Хромову засвідчену латиномовну копію Конституції Пилипа Орлика, оригінал якої зберігається в Стокгольмі та є безцінним надбанням нашої спільної історичної спадщини”, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що цей примірник буде доданий як дублетний варіант до справи № 2236 «Колекція ксерокопій з фондів Національного архіву Швеції, що стосуються історії України 1654 – 1747 рр.» Центрального державного історичного архіву м. Києва.
У Держархівслужбі нагадують, що перша українська Конституція була створена гетьманом Війська Запорозького Пилипом Орликом та є датованою 5 квітня 1710 року. Її повна оригінальна назва «Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta» — «Затверджені умови договору між гетьманом та Військом Запорозьким, в стислому огляді зібрані». Оригінал зберігається в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, у відомій колекції «Cosacica».
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