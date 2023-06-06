«Укргідроенерго» планує будувати нову станцію замість Каховської ГЕС

«Укргідроенерго» планує побудувати нову Каховську гідроелектростанцію після деокупації півдня України.

Про це сказав генеральний директор компанії Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

В інтерв’ю Forbes Сирота уточнив, що це питання вже обговорили з проєктним інститутом. За попередніми розрахунками, для побудови нової станції потрібно від $800 млн до $1 млрд. Якщо працювати інтенсивно, на це знадобиться п’ять років.

Нагадаємо, що через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Сама Каховська ГЕС зруйнована та повністю пішла під воду.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.