Україна була готова до підриву Каховської ГЕС росіянами — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна була готова до можливого підриву Каховської ГЕС та наслідків катастрофи, оскільки росіяни давно замінували дамбу.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, про що повідомляє РБК-Україна.

«Всі розуміли, що рф замінувала дамбу ще минулого року. Якщо щось заміновано, то ми точно цього не контролюємо і може бути момент, коли буде вибух і будуть відповідні наслідки», — пояснив президент.

За словами Зеленського, заздалегідь були підготовлені команди ДСНС, готувалися і в МВС. Президент додав, що буде затоплено 35-80 населених пунктів. На великі проблеми з питною водою слід чекати в Дніпровському, Запорізькому та Херсонському регіонах.

В «Укргідроенерго» зазначили, що за чотири-п’ять днів вода почне спадати. Пік розливу відбудеться до ранку 7 червня.

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