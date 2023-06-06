Підрив Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ

Українське військове командування передбачало можливість того, що росіяни підірвуть Каховську ГЕС. Ситуація не має зашкодити контрнаступу Сил оборони України.
Як передає Amazing Ukraine, про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
“Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву”, – сказав він.
За його словами, є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води.
Наєв додав, що зараз відповідне командування на цьому напрямку вживає заходи насамперед щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях.
“Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води”, – наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.
Про те, що підрив росіянами Каховської ГЕС не вплине на ситуацію на півдні України у плані контрнаступу, також заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“З ранку у нас була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз як все за планом відбувалося, так і відбувається”, – сказала заступниця міністра оборони в ефірі “24 каналу”.
Вона додала, що на півдні вчора точилися бої місцевого значення, зараз росіяни там перебувають в обороні.
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