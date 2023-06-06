У роботі «ПриватБанку» стався збій: що відомо

У вівторок, 6 червня, у роботі сервісів «Приватбанку» стався збій.

Про це повідомили на сторінці банку у Facebook.

Зокрема, перебої та затримки фіксують у роботі додатку «Приват24», не працюють банкомати та оплата картками через торгові термінали.

У компанії запевнили, що вже працюють над вирішенням проблеми.

«Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу», — йдеться в повідомленні.

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