У роботі «ПриватБанку» стався збій: що відомо

У вівторок, 6 червня, у роботі сервісів «Приватбанку» стався збій.
Про це повідомили на сторінці банку у Facebook.
Зокрема, перебої та затримки фіксують у роботі додатку «Приват24», не працюють банкомати та оплата картками через торгові термінали.
У компанії запевнили, що вже працюють над вирішенням проблеми.
«Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу», — йдеться в повідомленні.
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