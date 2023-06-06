Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до $1 млрд та триватиме пʼять років.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.
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За його словами керівника «Укргідроенерго», водосховище спустошиться до «мертвої точки» приблизно за чотири доби.
«Пік спрацювання водосховища, коли води буде найбільше, очікується сьогодні після обіду о 16—17 годині», — зазначив Ігор Сирота.
Сиротa наголосив, що по Запорізькій АЕС ситуація контрольована, катастрофічних наслідків не очікується. Головна проблема — без води залишиться велика частина трьох областей: Херсонської, Миколаївської та Запорізької.
За приблизними оцінками, 35—37 сіл буде затоплено.
«За нашими розрахунками, за 7—10 днів усе це буде спрацьовано і вся вода відійде далі у море», — додав Сирота.
В ефірі телемарафону він додав, що «Укргідроенерго» вже розпочало фахові обговорення, як після деокупації швидко перегородити греблю. До цього залучені фахівці проєктного інституту та будівельники.
Крім того, фахівці обговорюють заходи, як подати воду із верхніх водосховищ Дніпровського каскаду для забезпечення областей, які страждатимуть від нестачі води.
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