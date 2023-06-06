З’явились супутникові знімки до та після підриву Каховської ГЕС (фото)

Проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС 6 червня та підтопленої Херсонщини. Журналісти порівняли їх з фото до підриву.

На кадрах видно, що захоплену Нову Каховку на лівому березі частково затопило. Знімок від 6 червня показує затоплений спортивний стадіон, Літній театр та Палац культури.

Села Кринки та Корсунка на південний-захід від Нової Каховки під водою майже повністю. У населених пунктах затоплено частину будинків.

На правому березі підтопило річковий термінал «Нібулон» у селищі Козацьке, який розташований неподалік дамби.

Також журналісти опублікували супутникові знімки Каховської ГЕС до та після руйнування.

Нагадаємо, що через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Сама Каховська ГЕС зруйнована та повністю пішла під воду.

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