7 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 7 червня

Сьогодні на планеті відзначають:

Всесвітній день продовольчої безпеки,

День поширення інформації про синдром Туретта,

День відеомагнітофона,

День шоколадного морозива,

День сонцезахисних окулярів.

У Норвегії — День розпаду союзу (День проголошення незалежності від Швеції у 1905 році) .

Словаччина відзначає річницю Меморандуму словацького народу.

У Перу — День прапора.

У Мексиці — День свободи вираження.

На Мальті сьогодні — День пам’яті мучеників.

В Аргентині — День журналіста.

Яке релігійне свято 7 червня

В цей день православні віряни відзначають Третє Віднайдення Голови Івана Хрестителя (Іоанна Предтечі).

Перше віднайдення, або здобуття, сталось у IV столітті, друге — у V столітті, третє — у IX столітті.

Івану відрубали голову близько 30 року за наказом царя Ірода через намовляння Іродіади, дочки юдейського принца Арістобула, внучки Ірода.

За переказами, Іродіада не дозволила поховати голову Іоанна разом з його тілом і сховала її у своєму палаці. Звідти її винесла благочестива служниця і в глиняному глеку похована на Оливковій горі. Її відкопали через три століття два монахи.

Вони передали її на зберігання вбогому гончареві, який зберігав голову до самої смерті. Далі скарб опинився у одного єретицького священника, який знову сховав голову Івана у печері. Згодом у тій печері поселилися правовірні ченці. Їхньому ігуменові ві сні явився святий Іван і вказав, де шукати голову.

В часи іконоборчих гонінь голову Івана ховали, і з часом її місцезнаходження виявилось знову втраченим. Після відновлення іконопочитання на Константинопольському соборі 842 року, за переказами, патріарх Ігнатій під час нічної молитви отримав вказівку про місцезнаходження святині. Втретє голову Івана Хрестителя віднайшли у місті Комани близько 850 року.

День ангела 7 червня

Іменини в цей день святкують Вікторія, Іван, Інокентій, Олена, Федір.

Які історичні події стались 7 червня

1099 — взяття Єрусалиму під час першого хрестового походу.

1498 — Колумб вирушив у третю подорож та відкрив острів Гаїті.

1654 — коронований французький король Людовік XIV.

1775 — Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.

1903 — французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонія.

1960 — у Саудівській Аравії жінкам дозволено здобувати освіту.

1963 — відбувся теледебют групи The Rolling Stones.

1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі під час «Шестиденної війни».

1968 — в Данії відкрили найбільший у світі тематичний парк LEGOLAND.

1991 — Верховна Рада ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

2014 — відбулась інавгурація п’ятого президента України Петра Порошенка.

Хто народився 7 червня

1502 — Жуан III, король Португалії (1521—1557).

1778 — Джордж Браммел, британський денді, законодавець мод, що запровадив моду шийну хустку.

1848 — Поль Гоген, французький художник, один з основоположників постімпресіонізму.

1887 — Сидір Ковпак, радянський воєначальник, керівник партизанських загонів в Україні під час Другої світової війни.

1940 — Том Джонс, британський співак.

1952 — Лаєм Нісон, ірландський актор.

1958 — Принс, американський співак.

1978 — Владислав Піскунов, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 року у метанні молота.

1970 — Хелен Баксендейл, американська актриса.

1991 — Емілі Ратаковскі, американська модель та актриса.

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