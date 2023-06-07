Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2023 року

Росіяни і надалі зосереджують зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей — за минулу добу відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби ворог завдав 35 ракетних ударів, усі знищили сили ППО. Також здійснив 41 авіаційний удар та 57 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожих авіаударів завдано в районі Огірцевого Харківської області. Під мінометними та артилерійськими обстрілами Єліне, Кам’янка, Прогрес, Карповичі, Костобобрів, Тимоновичі, Медведівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина Буда, Шалигіне, Волфине, Катеринівка, Ободи, Яструбине, Попівка, Басівка, Запсілля, Миропілля, Миропілське, Велика Писарівка, Грабовське Сумської області, а також Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку за минулу добу артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Діброва, Новосадове, Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни наступали у напрямку Кліщіївки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському українські військові відбили усі 13 атак противника в районі Мар’їнки, в той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Ольгівському Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль, Донецької області; Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Одрадокам’янка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по ворожих ЗРК. Знищено російський штурмовик Су-25 та чотири розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили дев’ять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, ЗРК, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.

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