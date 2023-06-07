Підрив Каховської ГЕС: інтенсивність підтоплень зменшується, але вода ще прибуває

Саном на 7 червня інтенсивність підтоплень на Херсонщини через підрив Каховської ГЕС зменшується. Але вода продовжує прибувати.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується. Однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин», — розповів Прокудін.

Він зазначив, що вночі підтопило Білозерську громаду, до якої напередодні вода ще не дісталась.

Станом на ранок відомо про підтоплення 1852 будинків на правому березі. Загалом з області евакуювали 1457 людей.

Вночі до ОВА з проханням про евакуацію звернулося 13 людей, п’ятеро з них — жителі лівобережжя.

Раніше ЗМІ показали супутникові знімки Херсонщини до та після підриву Каховської ГЕС. Деякі населені пункти затопило майже повністю.

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